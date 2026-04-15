コーデの印象を変えることもあるバッグ。毎日同じバッグを使っているなら、この春を機会に新調してみては？ 今回は、デイリーに使いやすくおしゃれ見えも叶いそうな「おすすめバッグ」と、マッチする春らしいコーデを紹介します。2,000円台の手に取りやすい価格にも注目！ ピンクバッグで一気にコーデが春ムードに 【AMERICAN HOLIC】「パテッドホリホリトートバッグ」\2,691（税込