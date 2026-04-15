【ファミリーマート】では、【PIERRE HERMÉ Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）】監修の新作スイーツが登場中。どちらも本格的な風格のあるスイーツで、見た目の良さもポイントに。コーヒーや紅茶のお供に選んで、休憩時間をちょっぴり特別な時間に格上げしませんか。今回は色味が可愛いマカロンサンドと、大人な味わいのタルトをご紹介します。 バイカラー