◆パ・リーグロッテ９―７日本ハム（１５日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・西川史礁外野手（２３）が「２番・左翼」でスタメン出場。３回に１号３ラン放つなど４回までにサイクル安打に王手をかけ、自己最多タイ４安打、自己最多５打点と大暴れした。西川は初回に右前安打、３回に右翼席へ１号３ラン、４回に右中間への適時二塁打を放ち、あっという間にサイクル安打に王手をかけた。早々に三塁打を残すのみとし、６回には右前打