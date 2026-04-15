◆パ・リーグロッテ９―７日本ハム（１５日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムが最下位・ロッテとの乱打戦に敗れ、再び貯金０に逆戻り。４位に転落した。先発の加藤貴が、初回に味方の失策も絡み２点を失うと、３回には西川に３ランを浴び、４回にも３点を失うなど４回途中で７安打８失点。試合を作れず今季初黒星を喫した。「期待してもらっていたのに、情けない。いい流れを壊してしまい、チームに申し訳ない気持ちです」と、肩を