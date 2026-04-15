◆パ・リーグロッテ９―７日本ハム（１５日・ＺＯＺＯマリン）ロッテが雨中の戦いを制して連敗を３で止めて、今カードを１勝１敗のタイとした。ソト、ポランコがそろってベンチスタート。サブロー監督が初めて組んだ“和製打線”で「２番・左翼」を任された西川が活躍した。２―５と３点を追う３回無死一、二塁で日本ハム先発左腕の加藤貴から右翼席に１号同点３ランを放つなど、４安打５打点をマーク。初回に右前安打、３回