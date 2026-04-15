元フジテレビでフリーの中村仁美アナウンサーが１５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。夫の「さまぁ〜ず」大竹一樹の独特の習性を嘆く一幕があった。今回のテーマは「手抜き家事を極めた女！少しでも楽しく効率よく」。この日、「夫が（物を）捨てられないんですよ」と話し出すと「（段ボール箱が）多分、５年。今の家に引っ越してくる時に１０箱くらい段ボールがあるんですけど、それ