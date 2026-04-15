アニメ『響け！ユーフォニアム』シリーズ完結編となる『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編（24日公開）の第1週・第2週入場者プレゼント情報が15日、東京・新宿ピカデリーにて開催された完成披露上映会にて発表された。【画像】大人びた表情で横たわる12人…『響け！ユーフォニアム』入場者プレゼント第1週・第2週の入場者プレゼントは、2023年に劇場上映された特別編でも好評を博した「スタンドビジュアルカード」。24日か