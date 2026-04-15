【ニューヨーク共同】15日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比33銭円安ドル高の1ドル＝159円01〜11銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1778〜88ドル、187円38〜48銭。トランプ米大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議再開の可能性を示したものの、停戦延長を巡る不透明感が警戒され、基軸通貨で相対的に安全資産とされるドルを買って円を売る動きが先行した。