バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は15日、名古屋市のIGアリーナなどで13試合が行われ、西地区2位の名古屋Dが琉球に80―76で勝ち、40勝目（13敗）を挙げた。琉球は37勝16敗。西首位の長崎は広島に82―83で競り負け、12敗目（41勝）を喫した。東地区1位の宇都宮は大阪を80―77で下して40勝13敗とした。東2位の群馬はSR渋谷に91―54で快勝。13連勝で、37勝16敗となった。