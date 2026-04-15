「東京スプリント・Ｊｐｎ３」（１５日、大井）最内枠から先手を取り切った２番人気のドラゴンウェルズがまんまと逃げ切り、ダート重賞初挑戦で初Ｖを達成。２着に地元・大井の８番人気ティントレットで、３着には後方から追い込んだ６番人気のヤマニンアルリフラが入った。１番人気のヤマニンチェルキは伸びを欠いて４着に敗れた。なお、２着のティントレットには「第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１」（５月５日・船橋）への優先