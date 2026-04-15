元ヤクルト監督の古田敦也氏が、１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏、オリックスでプレーしたＴ―岡田氏を招き、使用するバットへのこだわりについて語った。古田氏は「バットってどうですか？何グラムくらい？最近はみんな軽いのを持つって」と話を振ると、Ｔ―岡田氏は「僕もだんだん軽くなっていきましたね。最初９００（グラム）くらいを使っていたんですけど、