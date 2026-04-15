◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５広島（１５日・バンテリンドーム）中日の井上監督が、１軍登録を抹消されたミゲル・サノー内野手は左足の肉離れであることを明かした。「１か月半ぐらいはだめかもしれん」と、見通しを示した。サノーは１４日の広島戦（豊橋）の初回１死二、三塁で、右中間フェンス直撃の２点適時打を放った。だが、外野からの返球間に一度は二塁を狙った後、切り返して一塁へ戻ろうとしたが、タッチアウト。