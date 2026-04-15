ＤＤＴ１５日の後楽園大会でＥＸＴＲＥＭＥ級王者の岡谷英樹（２５）が納谷幸男（３１）を退け初防衛に成功した。試合ごとに独特なルールが設定される同王座。今回は場外カウント、反則裁定なしで、レフェリーが特に危険とみなしたもの以外全ての凶器の使用が認められるハードコアルールが採用。さらには通常の３カウントフォール、ギブアップに加え、相手選手を使ってテーブルを破壊した場合も勝利となる「ハードコアテーブル