£Ä£Ä£Ô£±£µÆü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£Ù£Ï£È¡Ê£³£·¡Ë¤¬¥¢¥ó¥È¡¼¥Ë¥ªËÜÂ¿¡Ê£´£¸¡Ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡££²¿Í¤Îî°íð¤ÏºòÇ¯£¶·î¤Î¡Ö£Ä£Ä£Ô¥×¥í¥ì¥¹¡ß¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹°ìÌÌÂÐ¹³Àï¡×°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¡£ÃÄÂÎ¤òÄ¶¤¨¤¿?´ñºÍ?Æ±»Î¤Î°ìÀï¤Ï£²¿Í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ëËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¡££Ù£Ï£È¤ÏËÜÂ¿¤«¤é¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÁÏºîÀÎÏÃ¡Ö¤´¤ó¤®¤Ä¤Í¡×¤òÈäÏª¤µ¤»¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â°ìÅÙ¤Ï¥­¥Ã¥¯¤Ç»ß¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÆâ¤Ë£Ù£Ï£È¤â¤³¤±