KADOKAWAは、『月刊コミックジーン 2026年5月号』を2026年4月15日(水)に発売。表紙に『准教授・高槻彰良の推察』が登場し、特別付録は、『飛と龍子』漫画コマステッカーとなっている。○表紙：『准教授・高槻彰良の推察』漫画：相尾灯自原作：澤村御影キャラクター原案：鈴木次郎謎(ミステリ)を辿れば日常のむこうがわへ。怪事件を愛する准教授×嘘を聞き分ける大学生コンビの民俗学ミステリ！○裏表紙：『憧れの作家は人間じゃあ