4月で熊本地震から10年。現在、熊本を拠点に活動しているタレントのスザンヌさん（39）。地震が転機になったという、地元への恩返しのために始めた新たな挑戦を取材しました。スザンヌさんは、2000年代にバラエティー番組やクイズ番組などで活躍。2015年に長男とともに地元・熊本に戻った翌年に、地震が発生。直前に始めていたカフェの経営を断念するなど、スザンヌさんが住む熊本市でも大きな被害となりました。■「いろんな人と