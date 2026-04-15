女性のキャリアについての気になる悩みや疑問に、正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type』編集長の小林佳代子が回答します。今回は「パートナーの転勤とキャリアの両立」についてお話しします。 （質問）パートナーの転勤が決まりました。仕事を辞めてついていくべきか迷っています……。 （回答）パートナーを支えたいという気持ちは自然なものですが、一度キャリアをストップさせると、再就職の難しさや地