「朝起きた瞬間から、キッチンに積み上がった食器を見てため息をつく……」そんな経験はありませんか？ 家事がたまらない人は、決して一日中掃除をしているわけではありません。大切にしているのは、夜のわずかな時間で行う「家事の負債を翌日に持ち越さない仕組み」です。今回は、忙しい毎日の中でも「家事をためない人」が実践している「夜の習慣」と「夜やらないこと」を詳しくご紹介します。夜にやること：翌朝の自分の行動が