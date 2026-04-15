りそなグループB1長崎ヴェルカは、15日ホームで広島ドラゴンフライズと対戦しました。 序盤から一進一退の攻防を繰り広げますが、最後は広島に押し切られ、ヴェルカは82-83で惜しくも敗れました。次節は18日、19日、アウェーで茨城ロボッツと対戦します。