少しでも安心して暮らせるように、玄関のインターホンや防犯カメラが進化していて、全額補助の自治体もあるようです。そんな中、通販サイトの「アマゾン」も新商品を投入。最新のスマート家電、体験してきました。【写真で見る】どれくらいくっきり？「4K」画質のインターホン自治体の全額補助で買える防犯カメラも東京・千代田区の家電量販店「ビックカメラ有楽町店」では、インターホンなど、玄関周りに設置する家電が約50種類販