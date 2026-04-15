安定的な皇位継承や、皇族数の確保策をめぐり、中道改革連合で党の見解のとりまとめに当たっている笠浩史衆院議員は、次回の与野党各党が参加する全体会議までに見解をまとめる意向を示しました。きょう、開かれた与野党各党の全体会議に中道の代表者として出席した笠衆院議員は、党として「女性皇族が結婚後も身分を保持すること」は賛成でまとまっている一方、その他の論点については協議中であることを説明しました。これに対し