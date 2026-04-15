新潟県長岡市の信濃川の中洲で4月9日、女性の遺体が見つかっていましたが、司法解剖の結果、今年1月から行方が分からなくなっていた十日町市の樋口まりんさんだったことが判明しました。樋口さんが行方不明になった自宅からは直線距離で28kmほど離れていました。 【リポート】 「長岡市の信濃川の中洲で1人の女性の遺体が見つかりました」 【リポート】 「草が絡みつくなど流れ着いたような状態で見つかったという