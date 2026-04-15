『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「車のドアたたき『出てこいよ』交通トラブル“刃物”で脅迫か」についてお伝えします。◇これはきのう千葉県 白子町で撮影されたドライブレコーダーの映像。前方の車がとまり、男が降りて、こちらの車に近づいてきます。その手には刃物のようなものが…警察によりますと、男は、車のドアなどをたたいた上、車に乗っていた男性(20代)に刃物のようなものを見せながら、「出て