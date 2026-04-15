行方不明となり、その後、遺体で発見された京都府南丹市の安達結希さん。15日朝に事態が急転し、警察が死体遺棄の疑いで、安達さんの自宅に家宅捜索に入りました。【写真で見る】ポイントは「車」今後の捜査はどうなる？自宅を家宅捜索 「令状」が発付されるまでの流れは井上貴博キャスター:情報が少なく分からないことが多いとき、どうしても説明がつかない空白の部分を埋めようとしてしまいます。その過程で憶測が広がり