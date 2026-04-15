開幕が、いよいよ17日に迫った女子プロゴルフ、KKT杯バンテリンレディスオープンです。大会には、ディフェンディングチャンピオンで、去年、年間女王に上り詰めた佐久間朱莉選手や、女子ゴルフ界をリードする注目の選手もエントリーしています。17日に開幕するKKT杯バンテリンレディスオープン。きょうはあいにくの雨でしたが、2年連続出場の有村智恵選手などが練習に臨みました。そして、去年の優勝者・