『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「また“青切符詐欺”警察官装い…『手信号してないから違反』」についてお伝えします。◇今月スタートした自転車の交通違反に反則金を科す青切符制度。各地で制度を悪用した詐欺事件が相次ぐ中、14日に鹿児島県日置市で男子高校生が被害に遭いました。警察によりますと、14日朝、自転車に乗り登校中の男子高校生がY字路の交差点を右折しました。すると後を付けていた灰色の