刑事裁判のやり直し＝「再審」制度を見直すための法律の改正案について、法務省はきょう（15日）、検察官による不服申し立て後の審理期間を1年以内に制限することなどを盛り込んだ修正案を自民党の会議で示しました。しかし、検察官の不服申し立ての全面禁止を求める議員らの反発で会議は紛糾し、鈴木馨祐司法制度調査会長は法務省に対し、さらなる修正も含めた検討をするよう求める事態となりました。「再審」制度を見直すための