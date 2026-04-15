山口県岩国市の福田良彦市長（左）から要請書を受け取る小泉防衛相＝15日午後、防衛省山口県岩国市の福田良彦市長は15日、小泉進次郎防衛相と防衛省で会い、米軍岩国基地（同市）での空母艦載機による陸上離着陸訓練（FCLP）は容認できないとして今後二度と実施しないよう要請した。小泉氏は、馬毛島（鹿児島県）に建設中の恒久施設が完成するまで、硫黄島（東京都）で実施するよう米側に強く求めると応じた。米軍は通常、FCLP