新潟県警長岡署は15日、9日に同県長岡市釜ケ島の信濃川中州で見つかった遺体が、1月から行方不明になっていた同県十日町市の中学生＝行方不明当時（14）＝と判明したと発表した。署によると司法解剖の結果、死因は溺死とみられる。目立った外傷はなく、事件性は低いとしている。1月26日午後に自宅を出たまま行方不明になっており、県警が捜索していた。