大分県豊後大野市の山中で女性の遺体が見つかった事件で、同県警は１５日、遺体の身元は３月上旬から行方不明になっていた同県中津市の契約職員の女性（１８）と判明したと発表した。死体遺棄容疑で逮捕された大分市元町、無職姫野忠文容疑者（５８）は女性の殺害もほのめかしており、県警は殺人容疑でも調べる方針。発表によると、ＤＮＡ型鑑定などの結果、遺体は行方不明になっていた女性と確認された。３月２日午後１１時半