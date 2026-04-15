秋元康氏プロデュースの女性１１人組アイドルグループ・ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ（ホワイトスコーピオン）が１５日、都内で８ｔｈデジタルシングル「７秒のレジスタンス」リリースイベントを開催した。表題曲「７秒のレジスタンス」のほか、この日初披露した収録曲「アイマイライフ」「その世界線を生きている」など全５曲をパフォーマンスした。メンバーのＣＨＯＣＯは「７秒のレジスタンス」のＭＶについて「スト