放送作家でタレントの野々村友紀子さんが１５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。女性特有の掃除の悩みの対処法を明かす一幕があった。今回のテーマは「手抜き家事を極めた女！少しでも楽しく効率よく」。掃除で気になることについて「ウチは女が３人いて、娘も髪の毛が長くて私もだから、３人とも風呂上がりで髪の毛乾かしたら、本当、ボーボーになるんですよ、床が」と話し出した野村