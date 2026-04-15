◆パ・リーグオリックス３―１西武（１５日・京セラドーム）西武・佐藤太陽内野手が正二塁手に名乗りをあげた。「９番・二塁」で今季２度目の先発出場。１点を追う３回先頭で初球を振り抜き中前安打を放つと、３点ビハインドに変わった７回２死でも初球を振り抜き右翼スタンドへプロ１号ソロを放った。「打った瞬間に完璧な感触だったのでホームランになると思った」と確信の一発は、右翼手が追うことを諦める完璧な打球。