21:30 ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月） 予想-0.4前回-0.2 輸入物価指数（3月） 予想2.2%前回1.3%（前月比) 予想3.9%前回1.3%（前年比) 輸出物価指数（3月） 予想1.7%前回1.5%（前月比) 予想N/A前回3.5%（前年比) バーFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり） ハマック・クリーブランド連銀総裁、CNBC出演 23:00 NAHB住宅市場指数（4月） 予想