日本時間２１時３０分に米輸入物価指数（3月）、ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）、輸出物価指数（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 輸入物価指数（3月）21:30 予想2.2%前回1.3%（前月比) 予想3.9%前回1.3%（前年比) ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）21:30 予想-0.4前回-0.2（ニューヨーク連銀製造業景気指数) 輸出物価指数（