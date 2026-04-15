8回楽天2死、村林が左越えに勝ち越しソロを放つ＝みずほペイペイドーム楽天が競り勝って4連勝。2―2の八回に村林が決勝の2号ソロを放った。古謝は6回1/3を2失点で試合をつくり、2番手の宋家豪が2勝目。藤平は5セーブ目を挙げた。ソフトバンクは七回に追い付くも、畳みかけられなかった。