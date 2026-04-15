NOIRLab（アメリカ国立光学・赤外天文学研究所）は2026年4月2日付で、NSF（アメリカ国立科学財団）とDOE（エネルギー省）の共同出資でチリに建設されたベラ・ルービン天文台のシモニー・サーベイ望遠鏡による観測データから、1万1000個以上もの小惑星が新たに見つかったことを明らかにしました。今回の発見は、2025年夏に1か月半だけ実施されたテスト観測のデータからもたらされたもので、地球に近い軌道を公転する「地球近傍天体