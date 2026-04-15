韓国の大ヒットドラマ「ごめん、愛してる」のヒロイン・ウンチェを演じその名を広めた女優のイム・スジョン（４６）と、Ｎｅｔｆｌｉｘ「ＳｗｅｅｔＨｏｍｅ−俺と世界の絶望−」シリーズなどに出演した若手女優のチェ・ウォンビン（２５）が、それぞれ出演するドラマの制作発表会で、同じ衣装を着用したと１５日、現地メディアのｉｎｅｗｓ２４が報じた。記事によると１５日、２２日より韓国で放送がスタートするドラマ「