波のようが、1stフルアルバム『模様』を4月15日にデジタルリリースした。 （関連：ミーマイナー「何度人生をやり直しても、このバンドをやる」失ったものを“光”に変えた終わりと始まりの夜） 本作は、作曲・ボーカルを担当するちあきが拠点としていたニューヨークと、東京のメンバーとをオンラインで結びながら制作された全10曲入りのアルバム。距離を隔てた環境のなかでやり