[故障者情報]ヴァンフォーレ甲府は15日、DF一瀬大寿が左頬骨骨折および左眼窩底骨折と診断されたと発表した。また、13日に手術を受けたことも併せて報告。全治は手術日から約1〜2か月となる。一瀬は7日のトレーニングで負傷。2025年に山梨学院大から加入し、今季はここまでリーグ戦1試合に出場していた。