来週4月22日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁」では、 音楽と笑いの祭典の人気企画「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」を1年ぶりに開催！■「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」本家に怒られそうなクオリティではあるものの、全力でアーティストになりきった壁芸人たちがパフォーマンスを披露したあと、本人なのか、全く関係ないトンデモ偽者のどちらかが登場する企画。ヒドすぎるトンデモ偽者にスタ