今、牛タンの価格が上がっているといいます。仕入れ値の高騰で提供できなくなるお店もあるということで、イラン情勢緊迫の影響がこういうところにも出ています。■牛タンの仕入れ価格が高騰その食感がやみつきになる焼き肉の定番、牛タン。――焼き肉で牛タンというのは？会社員（20代）「絶対頼みますね、最初に」――1番好きなのは？会社員（20代）「牛タンです」神奈川県にある焼肉店では、牛タン一皿110円引きのキャンペーンを