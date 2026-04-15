【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）【映像】「絶品ドリブル」でロッドマン翻弄（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のドリブル女王・FW藤野あおばが、世界のトップスターを鋭いドリブルで翻弄。切れ味抜群のチャンスメークが話題となっている。パリ五輪金メダルの現世界王者との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパン。4月12日の第1戦は1−2で敗