京都府南丹市の山林で遺体で発見された市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）について、京都府警の任意聴取に対し、父親が遺棄をほのめかしていることが、捜査関係者への取材でわかった。府警は１５日、自宅を死体遺棄容疑で捜索しており、事件への関与について捜査する。安達君は５年生で終業式の前日だった３月２３日、登校しなかったことから同小が母親に連絡し、行方不明が判明した。同小側によると、父親が学校近くまで