「ソフトバンク２−３楽天」（１５日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが２位の楽天に競り負け、今季３度目の２連敗。０・５ゲーム差に迫られた。同点の八回、３番手の尾形が村林に勝ち越しソロを被弾した。先発の大関は６回２／３を６安打２失点だった。打線は１点を追う四回、近藤のこの日チーム初安打となる中前打から２死二塁と好機を広げ、山川の左前適時打で同点。１−２の七回には１死二、三塁で代打・中村晃