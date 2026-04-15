モデル・蛯原友里（46）の夫で、ヒップホップグループ「RIP SLYME」のILMARI（50）が、子どもたちとキャンプをする様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】子どもたちとキャンプを満喫する様子や蛯原友里との2ショット（複数カット）2009年に蛯原と結婚し、10歳の長男と4歳の長女の父であるILMARI。これまでInstagramでは、家族でドイツやデンマークを訪れた際の兄妹ショットや、エルメスのイベントに蛯原と参加した際の仲睦