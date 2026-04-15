4月15日、お笑いタレントの長州小力が、道路交通法違反の疑いで書類送検されていたことが報じられた。無免許で乗用車を運転していたほか、赤信号を無視した疑いがもたれているという。「違反があったのは、4月9日の正午前のことだったといいます。警視庁は、小力さんの起訴を求める『厳重処分』の意見つきで書類送検したとも報じられており、事態の深刻さがうかがえます」（社会部記者）報じられた内容については、小力自身が