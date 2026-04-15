原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップ・taskeyは、同社の少年マンガレーベル「少年ブレイブ」の特設サイトおよびコンセプトムービーを公開した。「少年ブレイブ」は、2025年9月に立ち上げられたtaskeyのオリジナル少年マンガレーベル。勇気、勇敢さを意味する「ブレイブ(brave)」を冠し、バトル・アクション・ヤンキージャンルなど、エネルギッシュで爽快感あふれる少年向けマンガを展開している