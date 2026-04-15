エンタメ業界のプロを育成するアミューズメントメディア総合学院は、卒業生である盛元かなが漫画(作画)を担当した電子コミック『替え玉聖女は王子殿下の呪いを愛で癒す』が、2026年4月15日より「まんが王国」にて先行配信された。■『替え玉聖女は王子殿下の呪いを愛で癒す』原作：西雲ササメ作画：盛元かな配信開始日：2026年4月15日(水)「まんが王国」にて独占先行配信＜あらすじ＞「彼女に触れると、痛みが消える」──。不吉な