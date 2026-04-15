Mizkanは4月14日より順次、新感覚のフルーツドリンク「りんごの目覚め」をファミリーマートにて販売している。ファミマ限定、ミツカン「りんごの目覚め」「りんごの目覚め」は、たっぷりのりんご果肉が入った、りんごの新しいおいしさが目覚めた新感覚のフルーツドリンク。2025年7月に数量限定で発売したところ好評だったため、今回パワーアップして再び販売されることになった。商品の最大の特徴は、角切りりんごの果肉をたっぷり